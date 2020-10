“Sono tornato”. Due semplici parole e la foto di un leone che ruggisce: Hakimi ha annunciato così sui social la conferma della sua negatività.

Intanto l’Inter continua la propria corsa contro il tempo per ricevere tutti i documenti necessari e ottenere il via libera per schierarlo in campo contro il Genoa, nella sfida in programma questo pomeriggio a Marassi.

Ecco il tweet:

