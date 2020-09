Hakimi show alla prima con l’Inter, in Spagna già si pentono: “Difficile accettare che non abbia un posto nel Real”

Ci ha messo una manciata di minuti per presentarsi in grande stile ai suoi nuovi tifosi. Hakimi è sicuramente una delle note più positive in casa Inter dopo il primo test amichevole, vinto con il risultato di 5-0 contro il Lugano.

Un solo tempo per l’ex Real Madrid e Borussia Dortmund che però si è reso protagonista di alcune discese importanti, mettendo in mostra il marchio di fabbrica. Da una sua galoppata nasce l’1-0 di Dalbert, l’autogol sfortunato di un difensore avversario del 2-0 arriva qualche minuto dopo da un suo cross insidioso.

E in Spagna già si pentono del suo addio al Real Madrid: “Difficile accettare che non abbia un posto in squadra”, scrive As.

