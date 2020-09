Recoba: “Suarez? Giocatori così vanno rispettati. Porto lui e Cavani al Nacional”

Edinson Cavani e Luis Suarez al Nacional, parola di Alvaro Recoba. Il Chino, ex storico numero 20 dell’Inter, si è concesso ai microfoni di TNT Sports per parlare del futuro dei due attaccanti connazionali, da tempo al centro di numerose voci di mercato, concedendosi nel finale ad una provocazione.

Ecco le parole di Recoba: ” Luis Suárez è tra i tre-quattro migliori giocatori nella storia del calcio uruguaiano, lo scopriremo tra qualche anno. La situazione che c’è oggi a Barcellona fa male. I giocatori che hanno dato tanto vanno rispettati. Il calcio in questi casi è ingrato, ma ovunque deciderà di giocare andrà bene. L’Uruguay ne ha bisogno per la Nazionale e si spera che prenda una decisione in fretta. Lui al Nacional? Porto Suarez ma anche Edinson Cavani, vengono entrambi. Certo”.

