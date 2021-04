Inter-Verona, delizia Hakimi: 6 gol e 6 assist in stagione! Tra i difensori solo…

L'esterno marocchino riesce a scrivere un record personale importante

L'Inter vince e festeggia: Matteo Darmian, proprio come contro il Cagliari, firma il successo di misura per i nerazzurri. Gli uomini di Antonio Conte dunque possono sorridere per un'importantissima vittoria ottenuta tra le mura amiche. I tre punti sono poi resi ancor più preziosi data la grande prestazione messa in campo dall'Hellas Verona, che a San Siro ha saputo imporsi e sfiorare un risultato clamoroso.