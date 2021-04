Inter-Verona, Darmian (Dazn): “Sento la fiducia del mister e della squadra. Tre punti fondamentali”

Le parole del calciatore nerazzurro al termine del match contro il Verona

Al termine del match contro il Verona di Ivan Juric, il calciatore nerazzurro, Matteo Darmian ha commentato così a DAZN la vittoria per 1-0 grazie alla sua rete: "Oggi sapevamo che era difficile perché il Verona è difficile da affrontare, gioca un buon calcio, è aggressivo. Oggi contava il risultato e sono arrivati tre punti che ci avvicinano al traguardo. Ci alleniamo per farci trovare pronti per vivere queste emozioni è una vittoria importantissima per la classifica".