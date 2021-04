Conte, traguardo vicino! Primo match point a Crotone? L’Inter è Campione d’Italia se…

Tra 6 giorni il primo possibile match point: ecco le combinazioni

E' l'ora di prendere la calcolatrice in mano e iniziare a rispolverare i bandieroni dall'armadio. L'Inter batte il Verona 1-0, sale a +13 dal secondo posto occupato dal Milan , che dovrà scendere in campo domani sera contro la Lazio . Una vittoria importantissima che avvicina sempre di più la squadra di Conte allo scudetto.

E il primo match point potrebbe esserci nella prossima giornata di campionato a Crotone. La squadra nerazzurra potrebbe infatti avere la prima grande occasione di laurearsi Campione d'Italia tra 6 giorni. Come? Semplice: Milan e Atalanta non dovranno vincere contro Lazio e Bologna, Pioli e Gasperini potranno anche pareggiare. Non resta che aspettare.