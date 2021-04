Inter-Verona, Conte come Leonardo nel 2011: sono 13 vittorie di fila in casa

I commenti positivi si sprecano per un’Inter che, in stagione, ha macinato fino ad ora la bellezza di 79 punti. Un risultato che può permettere di sorridere ad Antonio Conte e tutta la squadra, dirigenza compresa. Stando a quanto riportato...

I commenti positivi si sprecano per un'Inter che, in stagione, ha macinato fino ad ora la bellezza di 79 punti. Un risultato che può permettere di sorridere ad Antonio Conte e tutta la squadra, dirigenza compresa. Stando a quanto riportato da Opta Paolo inoltre la vittoria di oggi ottenuta a San Siro contro l'Hellas Verona proietta i nerazzurri ad un risultato che mancava ormai da 10 anni: era infatti il maggio del 2011 quando per l'ultima volta l'Inter era riuscita ad ottenere 13 vittorie casalinghe di fila. Sulla panchina sedeva Leonardo, subentrato alla vigilia di Natale a Rafa Benitez. Una striscia impressionante.