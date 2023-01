Inter-Hellas Verona, paura diffida per Inzaghi: Supercoppa a rischio

L' Inter può andare in campo contro l' Hellas Verona pensando solo a vincere e senza ansie esterne. Infatti, nessuno dei suoi calciatori è diffidato nella gara di stasera e, quindi, non c'è rischio di assenze beffarde per la gara di Supercoppa contro il Milan . Lo stesso non si può dire per Simone Inzaghi .

Il tecnico nerazzurro, infatti, è in diffida e deve evitare a tutti i costi una sanzione dall'arbitro Fabbri, per essere in panchina con i suoi mercoledì sera. Paura, dunque, per un'eventuale cartellino giallo. Inzaghi dovrà essere in grado di mantenere la calma e di non eccedere nelle proteste.