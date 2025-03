Inter, i quarti ti farebbero RICCA: ecco il possibile maxi incasso

Questa nuova edizione della Champions League sta permettendo alle squadre ancora in corsa di guadagnare delle cifre molto importanti grazie a sponsor, diritti TV e ricavi UEFA. In questi due giorni in cui si disputano gli ottavi di finale, tante squadre si stanno già facendo i conti in tasca perché un eventuale arrivo ai quarti garantirebbe grandi incassi.

Come analizza questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’Inter è tra le società che finora ha guadagnato di più da questa nuova Champions League, grazie all’ottimo cammino compiuto nel nuovo format della “fase campionato” con classifica unica. Il club nerazzurro ha già saputo incassare dalla UEFA la strepitoso cifra di 87,9 milioni di euro fino a questo momento.

Se Lautaro Martinez e compagni dovessero riuscire a battere il Feyenoord accedendo quindi ai quarti di finale, questo bottino per l’Inter aumenterebbe fino a sfondare quota 100 milioni. Il pass per il prossimo turno di Champions League vale infatti 12,5 milioni di euro, un incasso che permetterebbe alla società nerazzurra di raggiungere 100,4 milioni di euro totali dalla UEFA in questa campagna europea.