Non solo Calhanoglu e Mkhitaryan, Inzaghi tiene fuori un altro titolare

Per la gara delle 18:45 contro il Feyenoord negli ottavi di Champions League, Simone Inzaghi sta pensando ad alcuni cambi di formazione soprattutto nel reparto di centrocampo. Calhanoglu e Mkhitaryan dovrebbero infatti restare fuori dall’undici iniziale dell’Inter ma potrebbero non essere gli unici titolari a partire dalla panchina.

Secondo quanto si legge dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell’Inter oggi può partire da titolare anche Bisseck assieme a De Vrij e Acerbi con Pavard che di conseguenza resterebbe fuori partendo inizialmente dalla panchina, questa sembra essere la scelta di mister Inzaghi.

La spiegazione di questa decisione è dovuta alla gestione delle energie fisiche ma anche alla necessità di doversi tenere qualche soluzione dalla panchina come Pavard, il francese è infatti molto duttile e potrebbe giocare in fascia al posto di uno tra Bastoni o Dumfries se a gara in corso ce ne fosse il bisogno.