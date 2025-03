L’Inter cambia al centro: col Feyenoord due novità in mediana

Da ieri l’Inter è in Olanda per giocarsi oggi alle 18:45 gli ottavi di finale di Champions League sul campo del Feyenoord in questo match di andata prima del ritorno di martedì a San Siro. I nerazzurri hanno un calendario fitto di impegni e alcuni problemi di infermeria con diverse assenze in questo momento causa infortunio, soprattutto nel reparto degli esterni che è in piena emergenza.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sarebbe intenzionato a fare un paio di cambi a centrocampo per dare più rotazioni ai suoi giocatori che hanno giocato maggiormente di recente e anche per via di una condizione non perfetta di Calhanoglu che sta bene ed è col gruppo ma a Napoli ha preso un duro colpo in un contrasto.

Spazio quindi in campo oggi a Zielinski e ad Asllani che dovrebbero prendere il posto di Calhanoglu e Mkhitaryan. Inzaghi vuole dare fiducia al giovane albanese in cabina di regia che sarà così alla sua terza gara di fila da titolare in Champions League, mentre il polacco ex Napoli può essere un jolly prezioso da schierare anche come esterno in caso di passaggio in corsa al 4-4-2.