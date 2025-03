Bastoni ago della bilancia nel nuovo RUOLO: il piano di Inzaghi

Una delle conseguenze dell’emergenza che l’Inter deve affrontare in queste settimane relativa a tutti gli infortuni subiti nel reparto degli esterni, è quella di alcune novità tattiche che coinvolgono altri elementi preziosi della sua rosa. Oggi a Rotterdam toccherà ad Alessandro Bastoni giocare in una nuova posizione, essendo rimasto uno dei pochi mancini a disposizione.

Il tecnico Simone Inzaghi lo aveva tolto nel secondo tempo del big match di Napoli proprio per preservarlo per la gara odierna contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di Champions League e oggi Bastoni dovrà giocare come “quinto” di centrocampo a sinistra, nella posizione solitamente ricoperta da Federico Dimarco che in ordine di tempo è l’ultimo della lista infortunati.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, Bastoni sarà l’ago della bilancia dell’Inter nella partita di oggi, soprattutto dal punto di vista tattico. La sua posizione varierà in base alle situazioni di possesso palla o meno: partirà infatti come esterno mancino di centrocampo ma con la possibilità di spostarsi a fare il terzino sinistro in caso di passaggio alla difesa a 4 e Inzaghi punta tutto sulle sue qualità tecniche.