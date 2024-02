Inter in lutto: è morto Andreas Brehme

Brutta notizia per il mondo Inter e per tutto il mondo del calcio. Si è spento all’età di 63 anni, Andreas Brehme, ex bandiera nerazzurra e della nazionale tedesca. Il triste annuncio è stato dato dalla Bild, secondo la quale sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco.

La morte sarebbe avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, dopo che Brehme era stato trasportato al pronto soccorso vicino alla sua abitazione. Purtroppo, nessun intervento medico è riuscito a evitare il triste evento.

Una notizia che scuote tutto il mondo del calcio e quello interista, in particolare. L’ex terzino sinistro tedesco aveva vestito la maglia nerazzurra dal 1988 al 1992, vincendo uno Scudetto nel famoso anno dell’“Inter dei record” (1988/89), una Supercoppa Italiana (1989/1990) e una Coppa Uefa (1990/1991). Mancino di grande qualità, con una buona propensione al gol, ha segnato 12 gol in 155 presenze.

Durante la sua esperienza all’Inter, Brehme si è anche laureato Campione del Mondo con la Germania, proprio in Italia, segnando il rigore decisivo nella finale dello Stadio Olimpico, vinta 1-0 contro l’Argentina, classificandosi poi terzo al Pallone d’Oro.