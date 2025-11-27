Inter, novità dall’infermeria: Chivu ritrova un titolare

Il giorno dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid, la seconda di fila se consideriamo anche quella di domenica sera nel derby contro il Milan, l’Inter ha ripreso subito ad allenarsi ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha diviso i suoi ragazzi in due gruppi diversi: chi ha giocato ieri ha svolto solamente un lavoro scarico, mentre il resto della squadra si è sottoposto ad una normale seduta.

Per il tecnico rumeno, in un periodo sicuramente poco tranquillo, è arrivata quantomeno una buona notizia dall’infermeria. Come riferito da Sky Sport, infatti, quest’oggi Mkhitaryan è rientrato in gruppo e si è regolarmente allenato con i compagni. Il centrocampista armeno, ai box dallo scorso ottobre, verrà dunque convocato nel prossimo match di campionato contro il Pisa.