27 Novembre 2025

Inter, novità dall’infermeria: Chivu ritrova un titolare

Si è allenato coi compagni

Il giorno dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid, la seconda di fila se consideriamo anche quella di domenica sera nel derby contro il Milan, l’Inter ha ripreso subito ad allenarsi ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha diviso i suoi ragazzi in due gruppi diversi: chi ha giocato ieri ha svolto solamente un lavoro scarico, mentre il resto della squadra si è sottoposto ad una normale seduta.

Per il tecnico rumeno, in un periodo sicuramente poco tranquillo, è arrivata quantomeno una buona notizia dall’infermeria. Come riferito da Sky Sport, infatti, quest’oggi Mkhitaryan è rientrato in gruppo e si è regolarmente allenato con i compagni. Il centrocampista armeno, ai box dallo scorso ottobre, verrà dunque convocato nel prossimo match di campionato contro il Pisa.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.