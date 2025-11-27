Dumfries accelera il recupero: l’Inter ha una speranza

Anche ieri sera, così come nel derby, si è fatta sentire l’assenza di Denzel Dumfries sulla corsia di destra. Carlos Augusto, adattato in quella posizione, ha cercato prevalentemente di contenere le offensive degli avversari, mentre Luis Henrique – subentrato a Dimarco nel finale – non è riuscito ad incidere nonostante qualche timido tentativo.

Come spiegato dal sito di Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda l’infortunio di Dumfries giungono delle notizie confortanti rispetto al pessimismo dei giorni scorsi. Le condizioni dell’olandese sono infatti in netto miglioramento e lasciano pensare ad un ritorno in campo anticipato. Solamente la prossima settimana, però, saranno più chiari i tempi di recupero.

La speranza dell’Inter è che Dumfries possa fare in tempo per il big match con il Liverpool: “Le notizie positive arrivano anche da Denzel Dumfries. Il terzino olandese sta meglio e il club spera di averlo nuovamente a disposizione tra la sfida contro il Como e quella in Champions contro il Liverpool. Le condizioni di Dumfries, però, saranno definite solo durante la prossima settimana”.