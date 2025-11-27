Infortunio UFFICIALE in allenamento: salta Pisa-Inter

Al ritorno in Italia, ecco che l’Inter non ha perso tempo ed ha subito ricominciato a lavorare ad Appiano Gentile. Quest’oggi è andata in scena una seduta di allenamento con un lavoro di scarico riservato solamente a chi ha giocato ieri sera contro l’Atletico Madrid. Il resto del gruppo, a cui si è aggregato anche Mkhitaryan, ha svolto una normale seduta anche in preparazione del prossimo incontro di Serie A.

Domenica 30 novembre, infatti, si giocherà Pisa-Inter, sfida della tredicesima giornata. Una gara che non vedrà in campo un l’ex nerazzurro Juan Cuadrado: come svelato dal club toscano, infatti, l’esterno colombiano ha riportato in allenamento un infortunio di natura muscolare che lo terrà fuori dai convocati almeno per il prossimo incontro.

Questa la nota diffusa dal Pisa: “Infortunatosi nel corso dell’ultimo allenamento alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, il calciatore Juan Cuadrado ha già avviato il percorso di recupero individuale. Gli accertamenti diagnostici, ai quali è stato sottoposto dallo Staff Medico del Pisa Sporting Club, hanno evidenziato per il colombiano una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro”.