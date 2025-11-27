Dove vedere Pisa-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Pisa-Inter, 13^ giornata Serie A

Reduce da due sconfitte di fila tra campionato e Champions League, incassate rispettivamente contro Milan e Atletico Madrid, l’Inter di Cristian Chivu ha l’obbligo di rialzarsi nel prossimo appuntamento di Serie A. Domenica 30 novembre alle ore 15.00, allo stadio Arena Garibaldi, si gioca infatti la gara della tredicesima giornata tra Pisa-Inter.

Pisa-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Pisa-Inter verrà trasmessa domenica 30 novembre 2025 alle ore 15:00 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Pisa-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Pisa-Inter in diretta insieme a voi!