“Ad Appiano è un altro giocatore”: la rivelazione su Luis Henrique

Questo pomeriggio Cristian Chivu concederà una chance molto importante ad un calciatore che si giocherà a Pisa buona parte del suo futuro all’Inter. Luis Henrique, infatti, sarà titolare in campionato per la prima volta in questa stagione, dopo il match disputati senza grossi acuti contro Verona e Cagliari.

Subentrato ancora una volta sin troppo timido lo scorso mercoledì contro l’Atletico Madrid in Champions League, il brasiliano torna a destra con la necessità di cambiare marcia e dimostrare davvero il suo valore. L’ex Marsiglia sa bene che in caso di ulteriori bocciature da qui al prossimo gennaio, potrebbe immediatamente finire sul mercato e porre fine dopo appena sei mesi alla sua avventura a Milano.

Eppure, come scritto dal Corriere dello Sport, in casa Inter ripongono parecchie speranze nelle qualità di Luis Henrique. Questo perché “alla Pinetina raccontano sia un altro giocatore”, sicuramente più spregiudicato rispetto alla versione ‘da compitino’ e poco altro che ha sino a questo momento mostrato nella gare ufficiali in maglia nerazzurra.