Il sogno di Marotta dopo l’Inter: “Ministro dello Sport”

Negli ultimi anni, ancor prima di essere nominato come nuovo presidente dell’Inter da Oaktree, Giuseppe Marotta aveva più volte ribadito che questa in nerazzurro sarebbe la sua ultima esperienza da dirigente all’interno di un club. Non è infatti un mistero che il direttore varesino voglia in futuro un incarico più istituzionale che gli permetta di dare una scossa al sistema calcio italiano.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, alla luce di quanto affermato dal presidente lo scorso venerdì a Genova, Marotta starebbe sognando più un incarico governativo che un ruolo in FIGC o Lega. Queste erano state le parole del numero uno dell’Inter: “Il mio percorso dal punto di vista professionale, è chiaro, volge al termine. Vorrei finire bene nel calcio e poi ho un sogno nel cassetto. Lo sport mi ha dato tanto e vorrei restituire qualcosa. Con la mia esperienza, con le competenze acquisite, magari aiutando i più giovani. Vorrei tanto che il diritto allo sport, che è sancito dalla nostra Costituzione, vada di pari passo con la gratuità. Oggi il problema della dispersione dei nostri giovani nello sport nasce anche da difficoltà di carattere economico. Non ci sono più i mecenati e quindi le società, per dovere, per questioni di rispetto di sostenibilità, devono far pagare delle rette e non tutte le famiglie possono farlo”.

Parole di chi, secondo il quotidiano torinese, “pensa un giorno neanche tanto lontano di essere Ministro dello Sport”.