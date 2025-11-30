Chi sono i 3 talenti U18 convocati da Chivu per Pisa-Inter

Nonostante il recupero in extremis di Mkhitaryan, saranno ancora diverse le assenze per l’Inter questo pomeriggio a Pisa. Il centrocampista armeno ha svolto in gruppo gli ultimi allenamenti a partire da giovedì ed ha convinto lo staff medico a rientrare nell’elenco dei convocati per il match in programma questo pomeriggio alle 15.00.

Ancora assenti, invece, sia Denzel Dumfries che Matteo Darmian a limitare ancora le scelte di Cristian Chivu sulle corsie esterne. Per questa ragione, il tecnico ha deciso di convocare due difensori provenienti dall’Inter U23, entrambi di piede mancino: Matteo Cocchi del 2007 e Yvan Maye del 2006. Il primo agisce più come esterno a tutta fascia, mentre il secondo può anche essere utilizzato come braccetto di sinistra.

Inoltre, considerata l’indisponibilità di Di Gennaro, anche il 2007 della Primavera Alain Taho è partito per Pisa insieme alla prima squadra. Ovviamente, come già svelato nella giornata di ieri, oltre all’infortunato Palacios non sarà presente anche Bonny per via dell’influenza che lo ha colpito nelle ultime ore.