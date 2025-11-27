Probabili formazioni Pisa-Inter: Chivu riflette sui cambi

Dopo la trasferta spagnola, ad attendere l’Inter è un’altra partita fuori dalle mura amiche. Domenica 30 novembre, infatti, andrà in scena la tredicesima giornata di Serie A con Pisa-Inter fissata per le ore 15.00. Gara molto importante per i nerazzurri che arrivano a questo appuntamento con due sconfitte pesanti alle spalle: domenica scorsa contro il Milan e nell’ultimo turno di Champions League contro l’Atletico Madrid (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE PISA-INTER).
Ancora tanti dubbi nella testa di Cristian Chivu che medita su possibili cambi di formazione. A destra si rinnova il ballottaggio tra Luis Henrique e Carlos Augusto, così come dietro dove Bisseck sembra leggermente avanti. A centrocampo atteso il ritorno di Sucic, mentre in avanti probabile ripartenza con la Thu-La.
Di seguito le probabili formazioni di Pisa-Inter:
30 Novembre 2025 – 15:00
Arena Garibaldi, Pisa
Pisa
3-4-1-2
Formazione
1 – Semper 33 – Calabresi 4 – Caracciolo 5 – Canestrelli 15 – Touré 20 – Aebischer 21 – Vural 7 – Leris 10 – Tramoni 32 – Moreo 18 – Nzola Alberto Gilardino
Panchina
12 Nicolas, 22 Scuffet, 19 Albiol, 26 Coppola, 44 Denoon, 76 Mbambi, 94 Bonfanti, 3 Angori, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 36 Piccinini, 9 Meister, 16 Buffon, 72 Maucci, 99 Lorran
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lusuardi, Esteves, Stengs, Akinsanmiro, Marin
diffidati
Nessuno
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 31 – Bisseck 95 – Bastoni 30 – Carlos Augusto 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 14 Bonny, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Bisseck-Acerbi 55-45%, Sucic-Zielinski 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries
diffidati
Nessuno
Arbitro: Guida
Assistenti: Bercigli – Cavallina
Quarto Uomo: Perenzoni
Var: Paterna
AVar: La Penna