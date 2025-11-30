Gazzetta: “Ecco cosa rischia Chivu se non vince a Pisa”

Dopo aver incassato ben due sconfitte di fila tra campionato e Champions League, rispettivamente contro Milan e Atletico Madrid, Cristian Chivu ha l’obbligo di far rialzare la sua squadra con una vittoria nella trasferta di questo pomeriggio a Pisa. L’allenatore ha imparato a conoscere l’ambiente Inter prima da calciatore e poi da tecnico e sa perfettamente quanto delicata sia la sfida di oggi.

Per questa ragione, La Gazzetta dello Sport questa mattina ha parlato dei possibili rischi cui andrebbe incontro proprio Chivu in caso di passo falso. Sicuramente, come scritto dalla rosea, non rischierebbe certo l’esonero “visto che mercoledì al Metropolitano il presidente Marotta ha respinto la ‘candidatura’ di Simeone rimarcando che ‘Cristian rimarrà con noi per molti anni'”.

Piuttosto, il tecnico rumeno rischierebbe di perdere un “po’ di consenso interno ed esterno, dopo aver faticosamente guadagnato credibilità superando il comprensibile scetticismo iniziale”. Vincere, dunque, per trasmettere serenità all’interno ambiente in una fase cruciale della stagione, ma soprattutto per approcciarsi ai prossimi appuntamenti con la carica necessaria per tornare in vetta alla classifica.