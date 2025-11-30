30 Novembre 2025
Pisa-Inter, formazioni UFFICIALI: c’è Luis Henrique
Le scelte dei due allenatori
Tutto pronto per il ritorno in campo dell’Inter a pochi giorni dalla dolorosa sconfitta in Spagna contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri fanno visita al Pisa in una gara di vitale importanza per l’umore della squadra di Cristian Chivu, costretta al ritorno alla vittoria dopo il passo falso commesso nel derby con il Milan in campionato la scorsa domenica.
Queste le formazioni ufficiali di Pisa-Inter, match della tredicesima giornata di Serie A:
30 Novembre 2025 – 15:00
Arena Garibaldi, Pisa
Pisa 3-5-2
Formazione22 – Scuffet 4 – Caracciolo 39 – Albiol 5 – Canestrelli 15 – Touré 36 – Piccinin 20 – Aebischer 6 – Marin 3 – Angori 9 – Meister 18 – Nzola Alberto Gilardino
Panchina
12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lusuardi, Esteves, Stengs, Akinsanmiro, Marin
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
3 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Bonny, Darmian
diffidati
Nessuno
Arbitro: Guida
Assistenti: Bercigli – Cavallina
Quarto Uomo: Perenzoni
Var: Paterna AVar: La Penna