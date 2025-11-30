Chivu: “Lautaro? Al derby con la febbre, tutta colpa mia”

Intervistato nel pre-partita di Pisa-Inter, Cristian Chivu ha parlato del periodo attraversato dai suoi ragazzi dopo le due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, ma anche del momento di Lautaro Martinez spesso nel mirino della critica. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

CLIMA – “Noi siamo sereni perché sappiamo che è un mondo dove quando si vince si esalta troppo e quando si perde iniziano le critiche. Dobbiamo trovare l’equilibrio nel fare determinate cose, nel mantenere la nostra identità e aggiungere qualcosina che nelle ultime due partite è mancata”.

REAZIONE – “Per oggi pretendo da tutta la squadra l’atteggiamento giusto. Quelle che sono le insidie di questa partite, quello che è il Pisa in questo momento perché viene da un momento molto buono. Sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo aggiungere qualcosina che probabilmente ci è mancata nelle ultime partite ma senza perdere la nostra identità”.

LAUTARO – “Sulla sostituzione di Lautaro, non sono infastidito dalle conseguenze perché io devo prendere delle decisioni, ma secondo me si parla troppo di un giocatore che è considerato uno dei migliori attaccanti al mondo e non è giusto per lui, per la squadra, per nessuno metterlo sempre sopra la critiche che gli vengono fatte. Ha momenti buoni e momenti meno buoni. C’è da dire anche che, e qui è stata colpa mia che non l’ho detto, lui prima del derby ha avuto due giorni la febbre e si è portato dietro probabilmente questa indisponibilità e ha stretto i denti per esserci. Mi prendo io la responsabilità di non averlo detto, ma per noi Lautaro è fondamentale come lo sono tutti gli altri”.