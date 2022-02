Inter la svolta arriva dall’infermeria? Inzaghi sogna una reazione d’orgoglio

Due armi segrete per Inzaghi

Pietro Magnani

L'Inter di Simone Inzaghi zoppica parecchio nell'ultimo periodo e fatica non solo a fare punti, ma anche e soprattutto a segnare. Quell'ingranaggio perfetto di gioco e goal visto fino a qualche settimana fa sembra essersi rotto. Le cause sono da ricercarsi ovviamente in una rosa non propriamente corta, ma sicuramente con poche alternative di livello ai titolari. Una volta che le prime linee hanno una flessione, non c'è nessuno che possa sostituirli adeguatamente. L'Inter ha il fiato corto, ha le idee confuse ed ora è pure subentrata la paura: da uno Scudetto in carrozza si rischia seriamente di incappare in una terribile beffa.

Non bisogna disperare ed il primo a dover mantenere la calma sbandierata da Beppe Marotta è proprio il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. La soluzione però, si spera, potrebbe già essere in casa. L'Inter ha infatti due jolly che nel girone di ritorno non ha ancora potuto calare: Joaquin Correa e Robin Gosens. Il primo è stato tartassato dai problemi muscolari ma può veramente fare la differenza con la sua rapidità ed il cambio di passo. Inoltre per una squadra che fatica a segnare tramite la manovra, un contropiedista come lui serve come il pane.

L'altra carta invece è un oggetto misterioso sulla carta: nessuno mette in dubbio le qualità dell'ex Atalanta. L'infortunio, per quanto fastidioso, non ha influenzato le sue doti e, una volta che sarà rodato a dovere. potrà scatenare la sua corsa e la sua fame sulla corsia sinistra, alternandosi con Perisic. Senza dubbio i due, con tanta voglia di riscatto e di dimostrare, potranno dare molto alla causa, ma sarà sufficiente? Forse.

I loro strappi, la loro velocità e imprevedibilità sono proprio quello che manca all'Inter delle ultime uscite. E per svoltare basta un goal, una giocata, un risultato. Un'intera stagione può essere riscritta e rimessa in carreggiata.