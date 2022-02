Inter, ecco quando potrebbe rientrare dall’infortunio Correa

Inzaghi lo aspetta

Inzaghi continua tuttavia ad avere molta fiducia nel proprio pupillo, conscio che in Italia al momento in pochi possono spaccare le partite come fa lui quando è in giornata ed in forma. Perciò lo aspetta senza forzare: l'arrivo di Caicedo è servito anche a questo. L'Inter davanti ora è più numericamente tranquilla e può attendere l'arrivo di Correa con serenità. All'argentino verrà concesso tutto il tempo per recuperare il meglio possibile. Secondo TuttoSport, ci vorranno ancora almeno 20 giorni per vederlo in campo, dopo le partite di Champions contro il Liverpool. La speranza è che per il rush finale in campionato il Tucu possa dire la sua con continuità.