Mercato Inter – Bremer rinnova con il Torino, ecco cosa comporta per l’Inter

I nerazzurri erano pronti a questa eventualità

Gelson Bremer, come si ventilava da tempo, ha deciso di ripagare quanto Cairo ed il Torino hanno fatto per lui, rinnovando il contratto con i granata. Una mossa importante, non tanto per il futuro. Sia il presidente del Toro che il calciatore, sanno benissimo che le qualità del brasiliano lo porteranno, quasi certamente già in estate, verso una big. Il rinnovo è una principalmente una questione di gratitudine: ora Cairo avrà molto più potere in una trattativa per la cessione, non avendo più la Spada di Damocle della scadenza nel 2023 a pendergli sulla testa. E ora per l'Inter cosa cambia?