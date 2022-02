Verso Inter-Milan, le probabili formazioni del Derby

Scelte già quasi fatte dai due tecnici

Nell'Inter i dubbi di formazione, se così si possono chiamare, sono solamente due: Dumfries-Darmian e Lautaro-Sanchez . L'olandese per il momento è nettamente in vantaggio per la fascia destra, anche se mai dire mai: il duo Hernandez-Leao dalle sue parti fa paura e potrebbe servire un giocatore più difensivo per limitarli. Al momento però tutto lascia pensare che Inzaghi voglia giocarsela in maniera aggressiva, lanciando dal primo minuto Dumfries con l'intento di spingere fin dall'inizio.

Anche in attacco i dubbi sembrano essere definitivamente sciolti, ma più per un motivo pratico che fisico. Sia Lautaro che Sanchez infatti in nazionale hanno dimostrato di essere in grandissima forma, ma l'argentino, causa coincidenze varie tra i voli, sarà a Milano già questa mattina mentre Sanchez arriverà solo in tarda serata. Ecco perché il Toro, che sarà più fresco e con un allenamento nelle gambe in più, prenderà quasi sicuramente posto accanto a Dzeko. Queste le probabili formazioni della supersfida Scudetto: