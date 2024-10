Infortunio UFFICIALE per l’interista in prestito: stagione finita

Martin Satriano ha rimediato la rottura del legamento crociato, come si apprende dal comunicato ufficiale diramato dal Lens. La stagione dell’attaccante uruguaiano è da considerarsi praticamente finita, visto che i tempi di recupero per questo tipo di problema si stimano fra i 6 e gli 8 mesi.

Il classe 2001 si era trasferito dall’Inter in Ligue 1 a fine agosto, ma il suo futuro non cambia dopop questo incidente: la formula è infatti stata quella del prestito con obbligo di riscatto, per cui la sua esperienza nerazzurra è terminata. La speranza è che il ragazzo si rimetta in sesto per continuare sui buoni livelli già raggiunti lo scorso anno al Brest, con il quale si è affermato tra i protagonisti della storica qualificazione in Champions League.