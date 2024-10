Come sta Lautaro dopo lo spavento: le ultime da Appiano

Dopo il successo ottenuto per 4-0 sulla Stella Rossa in Champions League, l’Inter ieri mattina è tornata regolarmente ad allenarsi ad Appiano Gentile. La formazione nerazzurra tornerà in campo sabato sera a San Siro in un match che si prevede molto complicato contro il Torino.

Nel frattempo, dalla Pinetina sono arrivati aggiornamenti in merito alle condizioni di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, infatti, aveva destato preoccupazione nei tifosi al triplice fischio della gara contro la Stella Rossa per una smorfia rivolta a Simone Inzaghi dopo essersi toccando a lungo la coscia.

Dopo le parole rassicuranti del tecnico al termine della partita in merito alle condizioni del capitano interista, anche dall’allenamento di ieri sono arrivati ottimi segnali. Lautaro ha infatti svolto la seduta regolarmente in gruppo e contro il Torino tornerà dal primo minuto a guidare l’attacco dell’Inter.