Il turnover di Inzaghi funziona: CROLLA il minutaggio dei Big

Nonostante l’inizio in campionato non sia stato dei migliori, a causa di una condizione non eccellente dell’Inter nelle prime giornate, la strategia di Simone Inzaghi inizia pian piano a funzionare. Il turnover del tecnico nerazzurro, ad esempio, ha dato i suoi frutti nell’ultimo impegno di Champions League stravinto per 4-0 contro la Stella Rossa.

Nel confronto con la passata stagione dopo otto partite ufficiali disputate, il minutaggio dei big interisti quest’anno è decisamente sceso. Calciatori come Lautaro Martinez o Mkhitaryan, intoccabili un anno fa da Inzaghi, hanno disputato oltre 200 minuti in meno dopo le prime otto gare di questa nuova stagione. Mentre Bastoni e Calhanoglu, tra i più utilizzati nel confronto, hanno comunque risparmiato circa un’ora di gioco in meno.

Un’alternanza che risulterà vitale in un’annata ricca di impegni, nella quale l’Inter sarà chiamata a fare gli straordinari anche la prossima estate per via della partecipazione al nuovo Mondiale per Club. Per cercare poi di ridurre il ‘vantaggio’ del Napoli in campionato, a causa della totale assenza della squadra di Conte dalle coppe europee, Inzaghi sa bene che una gestione di questo calibro risulterà indispensabile per rimanere a stretto contatto con la quota scudetto.