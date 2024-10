Conto alla rovescia Buchanan: fissata la PRIMA convocazione

Grandi notizie in casa Inter per quanto riguarda la situazione dell’infermeria. Dopo il sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Lautaro Martinez dopo il match giocato contro la Stella Rossa, giungono nuovi ed importanti aggiornamenti anche in riferimento ad altri due interisti.

Il primo è Tajon Buchanan, fuori da inizio luglio a causa del durissimo infortunio alla tibia rimediato con la Nazionale Canadese che lo aveva portato sotto i ferri. Andando oltre qualsiasi previsione iniziale, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno nerazzurro è infatti vicinissimo al rientro in gruppo. Secondo i programmi dello staff, durante la sosta di ottobre dovrebbe tornare a piena disposizione di Simone Inzaghi e se non vi saranno intoppi potrebbe rientrare tra i convocati già per Roma-Inter del 20 ottobre.

Una partita cerchiata in rosso anche da Nicolò Barella, ko per una distrazione alla coscia rimediata durante il derby. Per il centrocampista sardo prosegue il lavoro personalizzato che presumibilmente lo terrà fuori dai convocati della Nazionale di Luciano Spalletti. Anche in questo caso, Inzaghi punta di riaverlo contro i giallorossi al rientro dalla sosta.