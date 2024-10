Inzaghi-United, fanno sul serio: “A Manchester hanno già deciso”

Si sono riaccese negli ultimi giorni le indiscrezioni che riguardano un forte interesse dalla Premier League nei confronti di Simone Inzaghi. In particolare, il tecnico dell’Inter è stato seguito da vicino in occasione del match pareggiato lo scorso settembre a Manchester contro il City di Pep Guardiola con una prestazione eccellente.

Come ormai da mesi a questa parte, sulle tracce dell’allenatore piacentino continua silenziosamente a muoversi il Manchester United. I Red Devils stanno vivendo l’ennesima crisi degli ultimi anni che sembra non avere fine e che potrebbe portare all’addio a stagione in corso di ten Hag dalla panchina. Tra i principali candidati, in vista della prossima stagione, continua ad essere indicato tra i favoriti proprio il nome di Inzaghi.

Una tesi riportata anche dal giornalista Marco Barzaghi questa mattina su Youtube: “Continuano le voci dall’Inghilterra. A Manchester pare abbiano deciso di provare a fare il massimo per convincere Inzaghi a scegliere lo United a sfidare Guardiola nel derby. Sembra che proprietà e dirigenza United abbiano apprezzato molto come Inzaghi abbia incartato Guardiola non solo a Istanbul, ma anche nell’ultima sfida di Champions”.

Come accennato, secondo il giornalista in ogni caso il Manchester United aspetterebbe la fine di questa stagione prima di tentare l’assalto al tecnico dell’Inter: “Vogliono dare ad Inzaghi la panchina di ten Hag che continua a deludere, nonostante abbia avuto un sacco di rinforzi e un rinnovo di contratto. La soluzione che ipotizzano è quella di un traghettatore per arrivare a fine stagione, poi Inzaghi. Oppure l’alternativa sarebbe Southgate”.