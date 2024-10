Penalizzazione Inter e Milan: il chiaro precedente della Juventus

Proseguono le indagini portate avanti dalla Procura di Milano sull’ormai famoso ‘Caso Curve’, nel quale sono state indirettamente coinvolte anche Inter e Milan. I due club, che si sono dichiarati parte lesa, hanno da subito mostrato grande collaborazione verso le autorità nell’ambito dell’inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo ultrà.

In merito a possibili sanzioni o penalizzazioni comminate alle due società, va innanzitutto ribadito un primo concetto. Ad oggi non sono stati dimostrati rapporti illeciti tra i club nella gestione della biglietteria con le rispettive tifoserie. Solamente nel caso in cui venissero accertate responsabilità dirette delle società, a quel punto verrebbero valutate delle misure sanzionatorie.

Stando a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, non si parla però di penalizzazioni in termini di punti in classifica. Questo perché esiste un precedente del 2017 all’interno di questa casistica che riguarda la Juventus. Nel caso che coinvolse i bianconeri per rapporti non consentiti con gli ultrà, arrivarono 600mila euro di multa al club e un turno di chiusura della curva Sud, più 100mila euro di ammenda all’ex presidente Andrea Agnelli.

Si può dunque ipotizzare che, qualora venissero dimostrate delle responsabilità di Inter e Milan all’interno di questa indagine, entrambi i club potrebbero andare incontro ad una multa salatissima, senza però correre il rischio di perdere punti in classifica.