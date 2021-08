Inter, emergenza attacco: Inzaghi chiede i gol dei centrocampisti per l’esordio in campionato

L'allenatore biancoceleste sta cercando soluzioni alternative per i nerazzurri

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo acquisto dell'Inter in attacco dopo aver praticamente già ingaggiato Edin Dzeko, Simone Inzaghi sa benissimo che all'esordio in campionato fissato per sabato 21 agosto contro il Genoa, ci sarà bisogno del supporto in fase realizzativa dei suoi centrocampisti. Lautaro Martinez sarà costretto difatti a rinviare il debutto della nuova annata a causa di una squalifica che si trascina dallo scorso campionato, per cui allo stato attuale il giovane Martin Satriano potrebbe essere buttato nella mischia dal primo minuto.