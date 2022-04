GdS – Inter, Inzaghi rischia la panchina: scenario a sorpresa in caso di flop

L'allenatore nerazzurro si gioca tutto nel derby d'Italia contro la Juventus

Antonio Siragusano

Come già avvenuto durante la sosta di fine gennaio, sono state due settimane lunghissime ad Appiano Gentile. In quel caso perché la formazione di Simone Inzaghi non vedeva l'ora di scendere in campo e dimostrare di essere superiore al Milan, stavolta perché i nerazzurri rimasti alla Pinetina non hanno potuto fare a meno di pensare all'appuntamento di domani sera nel derby d'Italia. Quell'incrocio con i rossoneri, seppur dominato, sancì l'inizio della crisi interista causata dalla doppietta di Giroud, la speranza è che da una sosta all'altra si possa chiudere un cerchio maledetto che ha fatto scivolare la squadra al terzo posto.

Un terzo che rischia addirittura di diventare quarto in caso di sconfitta contro i rivali della Juventus a -1 in classifica. Insomma, vincere all'Allianz Stadium - impresa che non riesce all'Inter dal lontano 2012 con Stramaccioni in panchina - vorrebbe dire almeno tre cose: mettere pressione al Milan in vista del monday night contro il Bologna, allontanare quasi definitivamente la Juventus dal podio e soprattutto regalare ad Inzaghi un finale di stagione un po' più sereno.

Sì, perché come ribadito questa mattina da LaGazzettadelloSport, è vero che la dirigenza si è detta fino a questo punto tutto sommato soddisfatta dai risultati centrati dall'allenatore in Champions League e Supercoppa, ma per la prima volta dal suo approdo ad Appiano Gentile vi è la percezione che un finale di stagione da incubo possa far traballare la panchina dell'ex Lazio. Ad Inzaghi è stato richiesto di rimanere competitivo fino al termine della stagione: qualora l'Inter dovesse ad esempio ritrovarsi fuori dalla lotta scudetto nel mese di maggio, ecco che un tale malcontento potrebbe mettere a rischio la sua riconferma.