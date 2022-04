Juventus-Inter, le probabili formazioni: torna Brozo, la scelta su de Vrij. Dybala fuori?

Le ultimissime sulle possibili scelte dei due allenatori in vista del derby d'Italia

Giunti finalmente alla vigilia di un attesissimo Juventus-Inter, ecco che pian piano iniziano a prendere forma anche quelle che potrebbero essere le probabili formazioni del derby d'Italia. Negli ultimi due giorni, ad esempio, da Appiano Gentile sono arrivate indicazioni molto importanti sulle condizioni di due calciatori in particolare: Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Lo scorso giovedì il centrocampista croato è tornato ad allenarsi in gruppo, senza più accusare fortunatamente alcun tipo di fastidio al polpaccio. L'olandese, invece, potrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni solo oggi: troppo poco per poter scommettere sulla sua presenza dal 1', ma probabile possa quantomeno andare in panchina.

Non dovrebbero esserci grandi sorprese per il resto della formazione, con Dumfries in vantaggio su Darmian sebbene Inzaghi abbia provato più volte anche l'italiano sulla corsia di destra. In avanti la coppia Lautaro-Dzeko poi non si tocca, visto che l'argentino si è allenato per tutta la settimana ad Appiano Gentile dopo lo stop forzato causa Covid. Per quanto riguarda la Juventus, invece, il grande atteso Paulo Dybala potrebbe rimanere fuori dallo schieramento titolare. In tal caso Allegri potrebbe rinunciare al tridente ed optare per il consueto 4-4-2.