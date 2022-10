Inter, ecco le regole per la rimonta in campionato

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta facendo di tutto per evitare che il successo con il Barca resti un episodio isolato. Ecco perché il tecnico sta "martellando" i suoi giocatori ed avrebbe stilato 4 regole per uscire dal momento no definitivamente. In primis trincerare la difesa come successo in Champions, ritrovando la stabilità di un tempo. Per farlo i centrali dovranno essere compatti e continuare ad aiutarsi, mentre i quinti di centrocampo dovranno retrocedere molto in aiuto.