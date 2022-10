Inter, emerge un nuovo fattore nel “caso” Skriniar: i compagni di squadra

L'opera di convincimento funzionerà?

Pietro Magnani

Il caso sul possibile addio di Skriniar all'Inter ha tenuto banco per tutta l'estate e, probabilmente, lo farà anche per i prossimi mesi. Il rinnovo infatti è in salita, anche se dopo il ritorno con il Barcellona i nerazzurri e il procuratore del calciatore si incontreranno per cercare un'intesa. Tuttavia un fattore importante per il futuro, almeno quello immediato, dello slovacco, potrebbero essere i suoi compagni di squadra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, gli altri componenti della squadra, soprattutto i suoi amici più stretti, avrebbero fatto partire una sorta di pressing per farlo rimanere, almeno fino a giugno. Lautaro, Barella e Brozovic, tutti freschi di rinnovo da big negli ultimi mesi, starebbero facendo da ambasciatori, cercando di far capire a Skriniar il suo peso nello spogliatoio. L'intento sarebbe, se non quello di convincerlo a rinnovare, perlomeno quello di farlo rimanere per cercare di vincere un ultimo trofeo insieme. Nessuno dei compagni infatti lo biasimerebbe se cedesse alle lusinghe del PSG, ma la speranza è quella almeno di concludere la stagione insieme.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER.

Il futuro di Skriniar passerà solo dalle sue mani. Solo lui potrà decidere se seguire il cuore o il portafogli. Tuttavia l'intento dei compagni non cozza con gli interessi della squadra. Con i 100 milioni che verranno immessi da Zhang infatti, pur a malincuore, la società potrebbe avere il potere economico per dire no al tentativo di assalto a gennaio del PSG. Certo, perderebbe Skriniar a zero a giugno, ma almeno non stravolgerebbe la rosa a stagione in corso.