Verso Sassuolo-Inter, le probabili formazioni della sfida

Nerazzurri in emergenza in attacco

Pietro Magnani

Sabato alle 15 l'Inter sarà ospite del Sassuolo in una sfida tutt'altro che semplice. I nerazzurri infatti, reduci dalla vittoria in Champions League contro il Barcellona, dovranno dimostrare di essere "guariti" anche in campionato. Inzaghi però dovrà fare i conti con diverse assenze importanti.

Oltre a Brozovic e Lukaku infatti (il belga potrebbe rientrare in vista della partita con la Salernitana) anche Correa sarà out dopo una botta rimediata contro il Barcellona. Contro il Sassuolo quindi la coppia d'attacco sarà obbligata, con i soli Dzeko e Lautaro a disposizione. Possibile, anche se improbabile, che Inzaghi possa varare dall'inizio una formazione con un'unica punta, Dzeko, supportata da Mkhitaryan, per far riposare il 10 argentino.

In porta apertissimo il ballottaggio tra Handanovic ed Onana, anche se il passaggio di consegne definitivo probabilmente potrebbe avvenire con la Salernitana. In difesa, al posto di un De Vrij rigenerato dalla Champions, potrebbe rivedersi Acerbi. In cabina di regia tornerà Asllani, con Dumfries a destra e probabilmente Dimarco a sinistra. Attenzione però a Gosens, che potrebbe essere impiegato per far rifiatare l'azzurro, ormai titolare fisso. Queste le probabili formazioni di Sassuolo-Inter:

SASSUOLO: Consigli; Rogerio, Ferrari, Erlic, Toljan; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.

INTER: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.