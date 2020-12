Il Messaggero – Clamoroso, l’Inter pensa a Inzaghi per il dopo Conte: c’è anche Tare. E Lotito…

L’eliminazione dalla Champions League e dall’Europa ha inevitabilmente riportato Antonio Conte al centro delle polemiche. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l’Inter inizia a guardarsi attorno e uno dei nomi più caldi è quello di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con Lotito.

Il club biancoceleste offrirà al proprio allenatore nelle prossime settimane un biennale a 3 milioni di euro più bonus ma l’Inter potrebbe garantirgli una cifra superiore. In corsa ci sarebbero anche Psg e Juventus.

Ma non solo perché all’Inter potrebbe finire anche Tare, direttore sportivo della Lazio che sarebbe intenzionato a seguire Inzaghi nella sua prossima avventura. Uno scenario che Lotito non si augra e che considererebbe come tradimento.

