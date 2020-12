UFFICIALE – Cagliari-Inter, arbitra Pasqua: una vittoria in tre precedenti con i nerazzurri

L’Inter, dopo l’eliminazione in Champions League per mano dello Shakhtar Donetsk, deve concentrare tutte le sue energie sul campionato. Domenica alle 12:30, nella gara in programma a Cagliari contro gli uomini di Di Francesco, arbitrerà Fabrizio Pasqua, classe 1982 di Nocera Inferiore.

Per Pasqua, sono tre i precedenti con l’Inter: un 4-0 proprio al Cagliari, un 1-1 esterno sul campo del Chievo Verona ed una sconfitta 0-1 contro il Bologna, nella stagione scorsa. Con i sardi, invece, bilancio più positivo che negativo: 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in 13 presenze. La designazione arbitrale sarà la seguente: oltre al direttore di gara, gli assistenti sono Bindoni e Raspollini, il quarto uomo è Marinelli, mentre in sala VAR ci saranno Doveri e Giallatini.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<