CdS – Il gap con la Juve c’è: ora però è a favore dell’Inter

Il tanto discusso gap con la Juventus di cui tanto si parlava sembra ormai essere colmato o addirittura superato. La partita dell’Inter di ieri l’ha dimostrato: i nerazzurri hanno fornito una prestazione senza errori con di fronte un avversario difficile e ostico come i bianconeri. Antonio Conte può stare tranquillo dunque: ora è la Juve che deve inseguire l’Inter.

Come riporta il Corriere dello Sport, Conte sabato ha parlato di gap, ma ora sembra essere a favore dell’Inter. Dopo la vittoria di ieri sera i nerazzurri hanno sette punti di vantaggio dalla Juve, che adesso non sono fuori dalla corsa scudetto, ma ormai non possono più sbagliare. Per l’allenatore nerazzurro è stata una notte fantastica perché ha battuto la sua ex squadra ed è andato a dormire col primo posto in classifica in tasca, in attesa del Milan. L’Inter ha vinto lo scontro diretto contro i campioni d’Italia, affermazione netta e limpida.

