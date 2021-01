Inter-Juventus, Barella migliore in campo, è straripante: il confronto voti

Nicolò Barella è stato il migliore in campo del Derby d’Italia. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana ha fornito una prestazione da vero leader nonostante la sua giovane età. Ecco i voti.

GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Barella spettacolare per corsa, continuità, senso dell’inserimento e del cross. Suo l’assist per l’1-0 di Vidal; suo il gol prepotente, anzi tonitruante. Prestazione monumentale per intensità, partecipazione e inserimenti offensivi. Può diventare un pilastro della Nazionale degli Anni Venti del nuovo millennio, sempre più nel solco di Tardelli.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Assitst e gol dentro una partita straordinaria. Ci vuole altro per fermare questo ragazzo che ogni volta esce dagli argini della gara e la travolge insieme ai suoi avversari. L’assist per Vidal è messo lì con un colpo di pennello, il gol invece è la sintesi del suo calcio: intelligenza, strappo e tecnica, tutto al massimo livello.

TUTTOSPORT 8 – Giganteggia a centrocampo. Nel primo tempo ogni azione dell’Inter sgorga dai suoi piedi, compresa quella che porta all’1-0 di Vidal. La ripresa parte sulla falsa riga fino al gol, bellissimo, segnato dopo una gran corsa con un tiro imparabile da Szcezsny. Un gol che avrà fatto felice pure Roberto Mancini: con un Barella così l’Italia può fare molta strada agli Europei.

PASSIONE INTER 10 – Tutti in piedi per Nicolò Barella. Che giocatore, una partita degna del miglior Javier Zanetti. Quando prende palla, accelera e nessuno riesce a fermarlo. E’ lui la vera anima di quest’Inter. Corre ed è dappertutto, in ogni zona del campo. E segna. Ha il tempo anche di involarsi in area di rigore bianconera, servito splendidamente da Bastoni, e fare 2-0. CLONATELO.

