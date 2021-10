In una fresca serata primaverile, il 16 aprile 2010 Maicon segnava uno dei gol più surreali e incredibili che abbia mai visto, in Inter-Juventus 2-0 di 11 anni fa. Mi colpii molto il gesto atletico e tecnico del terzino brasiliano, per diversi motivi. Il momento della gara, il gol in sé, il marcatore, l'effetto sorpresa. Insomma, si tratta di un gol storico: ho deciso di riassumerlo in uno-due-tre parole, come i tocchi per preparare il tiro che batté Buffon.