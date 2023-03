Inter-Juventus, stasera il primo round. Ad aprile c’è la Coppa Italia

La stagione sta entrando nel vivo e stasera potrebbe infiammarsi del tutto. A San Siro, infatti, andrà in scena il primo dei tre Derby d’Italia tra Inter e Juventus, che si giocheranno da qui al 26 aprile. Oltre al campionato, infatti, ci sarà anche la Coppa Italia a mettere contro gli uomini di Inzaghi e Allegri.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia l’aprile di fuoco che attenderà entrambe le squadre. Un mese da 9 partite, con la duplice sfida della semifinale di Coppa Italia (il 4 e il 26), inframezzata da gare di Serie A e dal doppio impegno europeo: in Champions League, contro il Benfica, per l’Inter; in Europa League, contro lo Sporting Lisbona, per la Juventus.

Un calendario fittissimo, che potrebbe risultare decisivo per il futuro dei due tecnici. Per due squadre di questo livello, essere tagliate fuori dalla lotta Scudetto a marzo è una delusione. Al netto delle vicende giudiziarie, il Napoli è molto distante. Troppo per due organici di questo livello. Pertanto, Inzaghi e Allegri devono ancora conquistarsi la permanenza sulle rispettive panchine. Stasera potrebbe essere un primo snodo fondamentale.