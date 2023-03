Arrivare alla sosta da secondi in classifica e con qualche preoccupazione in meno. L’Inter vuole conquistare la vittoria nel big match con la Juventus, sia per il fascino intramontabile che regala un successo nel Derby d’Italia sia per consolidare la posizione alle spalle del Napoli e incrementare il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa per un piazzamento in Champions. Così da poter gestire il finale di campionato con meno ansia e concentrarsi a pieno sul cammino europeo.

LE SCELTE DI INZAGHI – Tra i pali, ovviamente, confermatissimo Onana, al rientro anche in Serie A dopo il turno di riposo nella gara con lo Spezia. In difesa, a causa degli infortuni, è pronto un terzetto inedito: Acerbi-De Vrij-Darmian. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, i due esterni visti anche trasferta di Oporto. La mediana, visti i rendimenti dei tre giocatori in questione, al momento è sostanzialmente intoccabile: Calhanoglu playmaker, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Per Brozovic, invece, si prospetta l’ormai solita panchina. Mentre davanti, al fianco di Lautaro Martinez, Lukaku è in vantaggio su Dzeko per conquistare una maglia da titolare.