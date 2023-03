Assago, il nuovo stadio dell’Inter tra gli argomenti del prossimo Consiglio Comunale

Qualcosa si muove sul fronte stadio per l’Inter. Dopo il recente allontanamento del Milan, orientato verso uno stadio di proprietà autonomo, anche il club nerazzurro ha iniziato a ragionare in tal senso, portando avanti un progetto che finora era sempre stato tenuto come piano b. Ora che le lungaggini burocratiche stanno rendendo praticamente impossibile abbattere San Siro per edificare il progetto della “Cattedrale”, qualche segnale positivo arriva da Assago.

Sul sito del comune infatti si possono leggere gli argomenti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, programmato per il prossimo 23 marzo. Tra questi, al quarto punto, si può leggere: “Interrogazione avente ad oggetto “realizzazione dello stadio dell’F.C. Internazionale nei Comuni di Assago e Rozzano”, pervenuta presso l’ente al prot. 4254/2023, presentata dal consigliere Roberto Murolo”.

Sicuramente si tratterà di una prima discussione sull’argomento, ma è un segnale incoraggiante: certamente Assago e Rozzano non farebbero ostruzionismo all’Inter, visto il grande ritorno di immagine che avrebbero ad ospitare un club tanto storico. La speranza è che, se il piano a dovesse naufragare definitivamente (cosa ormai molto probabile) la situazione si possa risolvere rapidamente con il piano b. Lo Stadio di proprietà è fondamentale per rimanere a galla in questo calcio dai costi folli.