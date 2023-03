Inter, anche Barzaghi conferma: “Scelto il nome per il dopo Skriniar”

L’Inter a giugno dovrà per forza di cose trovare un sostituto all’altezza di Skriniar. In attesa di scoprire se ci saranno margini di manovra per qualche grande nome low cost (ad esempio Smalling), il club nerazzurro intanto valuta giovani promesse che possano maturare e, magari, fornire una ghiotta plusvalenza per il futuro.

Per lungo tempo il primo nome sulla lista sembrava quello di Tiago Djalò, che però di recente è incappato in un grave infortunio. Sono quindi salite le quotazioni di Solet, giovane in rampa di lancio direttamente dalla fucina di talenti del Salisburgo.

Proprio sul post Skriniar si è espresso anche Marco Barzaghi, giornalista Mediaset da sempre molto vicino all’ambiente nerazzurro, che in un video sul proprio canale Youtube ha confermato: “Solet è diventato l’obbiettivo principale per la difesa dell’Inter. Tiago Djalò è stato superato dopo la rottura del crociato che lo terrà fuori diversi mesi. Solet ha una valutazione accessibile, una quindicina di milioni, e i nerazzurri sono in ottimi rapporto con il Salisburgo”.