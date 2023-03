Mkhitaryan, ma non solo: è un Inter da parametri zero

Le condizioni societarie dell’Inter costringono i dirigenti a cercare occasioni sul mercato. I parametri zero, spesso, nascondo opportunità insospettabili e i nerazzurri sono stati bravi a sfruttarle negli ultimi anni. Mkhitaryan è l’ultimo esempio più fulgido, ma anche De Vrij, Onana e Calhanoglu non sono da meno. L’olandese è stato un pilastro per molti anni, anche se oggi sembra essere decaduto, ma l’estremo difensore e il centrocampista ex Milan sono due colonne portanti dell’Inter del presente e del domani.